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Путин предупредил о последствиях подрыва соглашений по Карабаху 

РИА Новости 34 минуты назад
«Альтернативой может быть только война»
Фото: Reuters
Пытающиеся затормозить исполнение трехстороннего соглашения между Москвой, Ереваном и Баку по Карабаху должны понимать, что альтернатива этому документу — война, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Неожиданно для меня сейчас прозвучало то, что вы сейчас сказали — о тенденции затормозить исполнение трехстороннего заявления президентов России, Армении и Азербайджана. Люди, которые пытаются это сделать, должны понимать, что альтернативой этому может быть только одно — война", — сказал президент на совещании о российской миротворческой миссии в Карабахе.

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"И если, не дай бог, это произойдет, то кровь пострадавших будет на их руках. Тех, кто пытается торпедировать эту договоренность. Это все должны понимать и отдать себе в этом отчет", — добавил Путин.
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