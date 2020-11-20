«Альтернативой может быть только война»

"Неожиданно для меня сейчас прозвучало то, что вы сейчас сказали — о тенденции затормозить исполнение трехстороннего заявления президентов России, Армении и Азербайджана. Люди, которые пытаются это сделать, должны понимать, что альтернативой этому может быть только одно — война", — сказал президент на совещании о российской миротворческой миссии в Карабахе.