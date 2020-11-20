«Альтернативой может быть только война»

Пытающиеся затормозить исполнение трехстороннего соглашения между Москвой, Ереваном и Баку по Карабаху должны понимать, что альтернатива этому документу — война, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Неожиданно для меня сейчас прозвучало то, что вы сейчас сказали — о тенденции затормозить исполнение трехстороннего заявления президентов России, Армении и Азербайджана. Люди, которые пытаются это сделать, должны понимать, что альтернативой этому может быть только одно — война", — сказал президент на совещании о российской миротворческой миссии в Карабахе.
"И если, не дай бог, это произойдет, то кровь пострадавших будет на их руках. Тех, кто пытается торпедировать эту договоренность. Это все должны понимать и отдать себе в этом отчет", — добавил Путин.