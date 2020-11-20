Ещё
Далее:
Читайте также:
Счастливые часы: кино с большой скидкой
Счастливые часы: кино с большой скидкой Смотреть в Okko ⟶
Выберите регион
Москва
Рецепты

Племянник Путина решил бороться за Россию без коррупции 

Lenta.ru и ещё 2 1 час назад
Племянник Путина решил бороться против коррупции
Фото: Wikipedia
Бизнесмен Роман Путин, двоюродный племянник президента России, решил создать новую партию под названием «Россия без коррупции». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.
Первый съезд партии планируется 15 декабря.

«Если не будет ухудшений, а будут улучшения по коронавирусу, то будет объявлено место съезда. И мы соберемся, будем выбирать председателя и всех остальных. Кандидатура есть», — сказал собеседник агентства.

По его словам, кандидатом на пост главы партии претендует Роман Путин.

«Мы планируем пойти на выборы в Госдуму и на все выборы или довыборы, которые будут в следующем году», — добавил источник.

Ранее, 16 ноября, Верховный суд России ликвидировал другую партию Романа Путина — «Народ против коррупции». С иском о ликвидации в суд обратилось министерство юстиции. В партии посчитали, что претензии ведомства могли быть связаны с проблемами с отчетностью.
Видео дня. Футболисту Тарасову собирают деньги на алименты бывшей жене
Последние новости
Прокуратура начала расследование в отношении дочери Трампа Прокуратура начала расследование в отношении дочери Трампа ФСБ обвинила школьников в терроризме за планы «взорвать» здание ФСБ в Minecraft ФСБ обвинила школьников в терроризме за планы «взорвать» здание ФСБ в Minecraft В России число заболевших COVID-19 впервые превысило 24 тысячи В России число заболевших COVID-19 впервые превысило 24 тысячи
Политика , Госдума , Минюст РФ
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Опубликовано видео с места захвата заложников в Тбилиси
00:39
Опубликовано видео с места захвата заложников в Тбилиси
Происшествия В мире
Пожар в здании ГУ Росгвардии в Москве попал на видео
00:26
Пожар в здании ГУ Росгвардии в Москве попал на видео
Происшествия Новости Москвы
Появилось видео тарана ЗИЛом автозака ФСИН в Астрахани
00:23
Появилось видео тарана ЗИЛом автозака ФСИН в Астрахани
Происшествия
Появилось видео конфликта со смертельным исходом в Петербурге
00:29
Появилось видео конфликта со смертельным исходом в Петербурге
Происшествия Криминал
Скандал в самолете чемпионки мира по боксу Рогозиной попал на видео
00:19
Скандал в самолете чемпионки мира по боксу Рогозиной попал на видео
Общество
Момент подрыва авто милиционера в Гродно попал на видео
00:12
Момент подрыва авто милиционера в Гродно попал на видео
Происшествия В мире
Опубликовано видео спасения из плена мальчика под Владимиром
00:32
Опубликовано видео спасения из плена мальчика под Владимиром
Происшествия
Приговор россиянину за попытку продать секреты ЦРУ попал на видео
02:41
Приговор россиянину за попытку продать секреты ЦРУ попал на видео
Происшествия
Появилось видео испытаний украинского «Бурелома»
01:45
Появилось видео испытаний украинского «Бурелома»
Армия Оружие
Мужчину убили из-за защитной маски в Петербурге
00:25
Мужчину убили из-за защитной маски в Петербурге
Происшествия Криминал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение