Путин высказался о бедности в мире из-за пандемии

Десятки миллионов человек рискуют оказаться за чертой бедности из-за пандемии коронавируса, заявил президент России Владимир Путин в ходе онлайн-саммита АТЭС. Трансляцию вел телеканал «Россия 24».
«Из-за спада промышленного производства и финансовых неурядиц за чертой бедности рискуют оказаться десятки миллионов человек. По прогнозам глобальный ВВП в 2020 году может упасть на 4,4%», — сказал он.
В России, согласно оценке Минэкономразвития, спад экономики по итогам текущего года может составить 3,9%.