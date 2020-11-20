Ещё
Далее:
Читайте также:
Без лишних слов — «Стрельцов»
Без лишних слов — «Стрельцов» Смотреть онлайн ⟶
Выберите регион
Москва
Рецепты

Путин высказался об уровне бедности в мире из-за пандемии 

Rambler News Service и ещё 7 2 часа назад
Путин высказался о бедности в мире из-за пандемии
Фото: РИА Новости
Десятки миллионов человек рискуют оказаться за чертой бедности из-за пандемии коронавируса, заявил президент России Владимир Путин в ходе онлайн-саммита АТЭС. Трансляцию вел телеканал «Россия 24».

«Из-за спада промышленного производства и финансовых неурядиц за чертой бедности рискуют оказаться десятки миллионов человек. По прогнозам глобальный ВВП в 2020 году может упасть на 4,4%», — сказал он.

В России, согласно оценке Минэкономразвития, спад экономики по итогам текущего года может составить 3,9%.
Видео дня. Футболисту Тарасову собирают деньги на алименты бывшей жене
Rambler News Service: последние новости
Пашинян представил план преодоления кризиса в Армении Пашинян представил план преодоления кризиса в Армении Добровинский прокомментировал сообщения о примирении сторон по делу Ефремова Добровинский прокомментировал сообщения о примирении сторон по делу Ефремова Путин поправил главу Минздрава после слов об управлении пациентами Путин поправил главу Минздрава после слов об управлении пациентами
Политика , Владимир Путин , АТЭС , Минэкономразвития
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Опубликовано видео с места захвата заложников в Тбилиси
00:39
Опубликовано видео с места захвата заложников в Тбилиси
Происшествия В мире
Пожар в здании ГУ Росгвардии в Москве попал на видео
00:26
Пожар в здании ГУ Росгвардии в Москве попал на видео
Происшествия Новости Москвы
Появилось видео тарана ЗИЛом автозака ФСИН в Астрахани
00:23
Появилось видео тарана ЗИЛом автозака ФСИН в Астрахани
Происшествия
Появилось видео конфликта со смертельным исходом в Петербурге
00:29
Появилось видео конфликта со смертельным исходом в Петербурге
Происшествия Криминал
Скандал в самолете чемпионки мира по боксу Рогозиной попал на видео
00:19
Скандал в самолете чемпионки мира по боксу Рогозиной попал на видео
Общество
Момент подрыва авто милиционера в Гродно попал на видео
00:12
Момент подрыва авто милиционера в Гродно попал на видео
Происшествия В мире
Опубликовано видео спасения из плена мальчика под Владимиром
00:32
Опубликовано видео спасения из плена мальчика под Владимиром
Происшествия
Приговор россиянину за попытку продать секреты ЦРУ попал на видео
02:41
Приговор россиянину за попытку продать секреты ЦРУ попал на видео
Происшествия
Появилось видео испытаний украинского «Бурелома»
01:45
Появилось видео испытаний украинского «Бурелома»
Армия Оружие
Мужчину убили из-за защитной маски в Петербурге
00:25
Мужчину убили из-за защитной маски в Петербурге
Происшествия Криминал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение