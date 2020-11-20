Навальный запросил продление на пребывание в ФРГ

Политик Алексей Навальный запросил у Сената Берлина разрешение на продление своей визы, по которой он находится в Германии после отравления.

Журналисты KP.RU сообщили, что получили ответ исполнительного органа на запрос одного из депутатов местного парламента.

Данное лицо (Навальный. — NEWS.ru) по-прежнему имеет шенгенскую визу. Продление документа на пребывание было запрошено и в настоящее время рассматривается, — говорится в тексте документа.

Сотрудники СМИ предположили, что политик имеет туристическую шенгенскую визу, по которой можно находиться на территории страны не дольше 90 дней в течение 180 дней. Таким образом, срок его пребывания в государстве мог истечь 20 ноября. При этом ранее СМИ сообщали, что россиянин прибыл в Германию в статусе гостя канцлера страны Ангелы Меркель.

Алексей Навальный месяц находился на лечении в берлинской клинике Charité, куда был доставлен самолётом санавиации 22 августа. До этого он два дня был в омской больнице, будучи госпитализированным с экстренно приземлившегося пассажирского авиалайнера, направлявшегося из Томска в Москву. Больше двух недель оппозиционер провёл в коме, 23 сентября его выписали из клиники. Он остаётся в Германии до полного восстановления, так как опасается, что при возвращении в Россию может не получить квалифицированной помощи, а власти запретят ему снова покинуть страну.

Немецкие врачи определили, что на политика было совершено покушение с использованием вещества из группы «Новичок». Международное сообщество потребовало у России расследовать случившееся. Однако уголовное дело по факту случившегося российские правоохранительные органы возбуждать не стали.