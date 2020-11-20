Мишустин поздравил патриарха Кирилла с 74-летием 

Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с 74-летием. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте кабмина. Премьер отметил, что за время служения патриарха были восстановлены храмы и построены новые, стали активно развиваться благотворительная и просветительская деятельности, а также стало больше диалогов с представителями государственной власти и других конфессий.
Кроме того, Мишустин обратил внимание на то, что усилия главы РПЦ направлены в том числе на сохранение мира и согласия в обществе.
"Мудрый пастырь, Вы своими проникновенными проповедями объединяете верующих, призываете их следовать христианским заповедям, помогаете обрести веру и надежду", — говорится в телеграмме.
В 2009 году Поместный собор Русской православной церкви избрал митрополита Кирилла Патриархом Московским и всея Руси. Интронизация патриарха Кирилла состоялась 1 февраля 2009 года.