РФ ликвидирует два федеральных агентства

правительстве России подтвердили информацию о предстоящей ликвидации Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям ( Роспечати ) и Федерального агентство связи ( Россвязи ). Об этом РБК рассказали источник в правительстве и собеседник, близкий к одному из профильных ведомств.

Полномочия упраздняемых ведомств, по данным одного из источников, будут переданы в Минцифры. При этом отмечается, что изменение структуры — часть плана по оптимизации системы государственного управления.

В пресс-службе правительства от комментариев отказались.

О том, что в правительстве России в рамках предложенной премьер-министром Михаилом Мишустиным реформы системы управления обсуждается вопрос ликвидации федеральных агентств Россвязь и Роспечать, заявлял 17 ноября лава думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн