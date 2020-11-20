В РФ дали совет украинцам после слов о Крыме

Постпред Крыма
при президенте России, вице-премьер республики Георгий Мурадов
призвал представителей киевской власти думать не о том, как восстановить контроль над Крымом, а как "вернуть мозги" украинцев к единству с Россией
.
Ранее экс-премьер Крыма и бывший губернатор Севастополя
, занимавший руководящие посты до воссоединения полуострова с Россией, а ныне советник главы офиса президента Украины Сергей Куницын
заявил, что для "возвращения" полуострова Киеву необходимо "вернуть" мозги людей, то есть перевернуть их сознание.
"Действительно, надо вернуть мозги людей, но не крымчан, а оболваненных бандеровщинной украинцев к нашей общей судьбе, истории и пониманию предательства украинской элиты, сбежавшей из нашей единой цивилизационной семьи, с целью стать страной нетрадиционной цивилизационной ориентации, лишенной, как и такие же люди, перспективы выживания", — сказал РИА Новости Мурадов.
По его словам, украинцы должны осознать, что они выживут как народ только в единстве со всеми братскими народами, от которых их насильственно отрывают, чтобы сделать "пушечным мясом" в братоубийственной войне до последнего украинца.
"Я говорю о той части одурманенной Украины, которая не должна поддаться умопомрачению разрыва со своим богатым общим домом, который мы веками вместе создавали. Мы много знаем и помним о тех людях и клятвах верности единству, звучавших лишь 15-20 лет тому назад. Они и сейчас продолжают находиться в киевском истеблишменте. Надеемся, что их мозги наконец вернутся на то место, где они и должны быть", — сказал Мурадов.
Постпред подчеркнул, что хранит документы, которые подписывал Куницын вместе с экс-мэром Москвы Юрием Лужковым
о строительстве моста через Керченский пролив
почти два десятилетия назад, и многие записи о заверениях тогда крымских руководителей в верности русскому миру и единству Крыма с Россией.
"Крымчане остались верны этой присяге до конца. Хочу "вернуть мозги" к тому времени, когда он, Куницын, русский воин-афганец, гордился величием подвига нашего единого народа в Великой Отечественной войне, носил Георгиевскую ленточку, посвященную Великой Победе", — подчеркнул постпред.
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