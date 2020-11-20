В РФ дали совет украинцам после слов о Крыме

"Я говорю о той части одурманенной Украины, которая не должна поддаться умопомрачению разрыва со своим богатым общим домом, который мы веками вместе создавали. Мы много знаем и помним о тех людях и клятвах верности единству, звучавших лишь 15-20 лет тому назад. Они и сейчас продолжают находиться в киевском истеблишменте. Надеемся, что их мозги наконец вернутся на то место, где они и должны быть", — сказал Мурадов.