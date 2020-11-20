Cлова Путина впечатлили китайцев

Китайский сайт "Гуанча" опубликовал материал о выступлении президента России Владимира Путина в ходе недавней встречи лидеров стран БРИКС , в ходе которой он высоко оценил успехи КНР в борьбе с COVID-19. Комментаторы отметили честность и прагматичность российского лидера.

Как заявил в ходе выступления Путин, Китай доказал, что новый коронавирус можно победить. Он также подчеркнул, что результаты борьбы Поднебесной с эпидемией "существенные, ясные и понятные" и что это хороший пример для других стран.

"Путин по-прежнему честен и справедлив, поэтому Китай и Россия могут продолжать хорошо сотрудничать", — написал один из комментаторов "Гуанча".

"Путин глубоко понимает усилия Китая по профилактике эпидемии, и его слова должны поспособствовать работе по предотвращению эпидемии в России, а также работе по предотвращению эпидемии во всем мире!" — поддержал его второй.

"Такой прагматичный лидер <…> избавил бы мир от лишних хлопот", — отметил третий.

"Путин — очень зрелый политик и совсем не политикан", — резюмировал четвертый.