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«Прагматичный лидер»: китайцев впечатлили слова Путина на саммите БРИКС 

РИА Новости и ещё 4 11 минут назад
Cлова Путина впечатлили китайцев
Фото: Reuters
Китайский сайт "Гуанча" опубликовал материал о выступлении президента России Владимира Путина в ходе недавней встречи лидеров стран БРИКС, в ходе которой он высоко оценил успехи КНР в борьбе с COVID-19. Комментаторы отметили честность и прагматичность российского лидера.
Как заявил в ходе выступления Путин, Китай доказал, что новый коронавирус можно победить. Он также подчеркнул, что результаты борьбы Поднебесной с эпидемией "существенные, ясные и понятные" и что это хороший пример для других стран.
"Путин по-прежнему честен и справедлив, поэтому Китай и Россия могут продолжать хорошо сотрудничать", — написал один из комментаторов "Гуанча".
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"Путин глубоко понимает усилия Китая по профилактике эпидемии, и его слова должны поспособствовать работе по предотвращению эпидемии в России, а также работе по предотвращению эпидемии во всем мире!" — поддержал его второй.
"Такой прагматичный лидер <…> избавил бы мир от лишних хлопот", — отметил третий.
"Путин — очень зрелый политик и совсем не политикан", — резюмировал четвертый.
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Комментарии 6
Политика , Владимир Путин , БРИКС , Китай
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