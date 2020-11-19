Лавров рассказал о роли США и Франции в Карабахе

Сергей Лавров. Вопрос о прекращении огня в Нагорном Карабахе решался с учётом позиции как США , так и Франции . Их мнения как сопредседателей Минской группы ОБСЕ учитывались при принятии решений, заявил министр иностранных дел РФ

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Он отметил, что в течение месяца перед соглашением, положившим конец боевым действиям, позиция сопредседателей неоднократно была на уровне президентов, министров и специальных представителей. По его словам, все сошлись во мнении о необходимости «незамедлительного прекращения кровопролития и выработки механизма контроля за прекращением огня».

Всё это оказало определённое воздействие на развитие ситуации.

Тем не менее глава российского МИД отметил и деструктивные аспекты во взаимодействии по теме нагорнокарабахского конфликта.

В моих контактах с американскими и французскими коллегами, равно как и в контактах президента [Франции Эммануэля] Макрона с президентом [России Владимиром] Путиным по теме Нагорного Карабаха за последние дни, явно всё-таки проскальзывает уязвлённое самолюбие. И это печально, — сказал Лавров в интервью RT.

В ночь на 10 ноября лидеры РФ и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев , а также премьер Армении Никол Пашинян приняли совместное заявление об условиях прекращения конфликта в Карабахе. По условиям документа армии Армении и Азербайджана останутся на занятых местах, начнётся процесс обмена военнопленными и телами погибших. Соглашение привело к акциям протеста в Ереване. Оппозиция потребовала отставки Пашиняна, а также пересмотра заключённых договорённостей.

Ранее NEWS.ru писал, что стороны карабахского конфликта обменялись телами уже почти четырёх сотен погибших.