Льготы и пособия станут выплачиваться иначе в РФ

«Правительство намерено использовать не заявительный порядок предоставления соцподдержки, а самостоятельно обрабатывать весь массив данных о доходах и положенных гражданам льготах, выявляя тех, кто в них нуждается», — приводит заявление Мишустина «Коммерсант».