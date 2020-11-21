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Мишустин предложил изменить систему начисления пособий и льгот 

Ura.Ru и ещё 1 1 час назад
Льготы и пособия станут выплачиваться иначе в РФ
Фото: Владимир Андреев © URA.RU
Правительство будет самостоятельно выявлять граждан, которым положены льготы и пособия. О новом эксперименте на совещании по вопросу инфраструктурно-технологического обеспечения социальной сферы заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

«Правительство намерено использовать не заявительный порядок предоставления соцподдержки, а самостоятельно обрабатывать весь массив данных о доходах и положенных гражданам льготах, выявляя тех, кто в них нуждается», — приводит заявление Мишустина «Коммерсант».

Глава правительства анонсировал создание в стране единой цифровой платформы в социальной сфере, с помощью которой можно выявлять нуждающихся в поддержке людей. По словам премьера, граждане зачастую могут не знать, что им полагаются льготы и помощь от государства, пишет Nation News. Мишустин напомнил, что пандемия серьезно повлияла на доход россиян. Кабмин в свою очередь предоставил части населения необходимую поддержку, напоминает телеканал 360. В частности, речь идет о безработных и семьях с детьми.
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Политика , Общество , COVID-19 , Михаил Мишустин , Телеканал "360° Подмосковье"
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