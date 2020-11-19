Чубайс нашел плюсы в пандемии

" [Благодарен пандемии], во-первых, за принудительную цифровизацию. Ну это же классно. Сколько экономим времени на командировках, на передвижении на работу, с работы. Сегодня президенты общаются по Skype. И мне важно, что коронавирус кончится, надеюсь, когда-нибудь, а цифровизация останется. И это очень крупный структурный сдвиг в экономике, да собственно говоря, и в жизни каждого из нас", — сказал он.