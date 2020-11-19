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Чубайс благодарен пандемии коронавируса за «принудительную цифровизацию» 

ТАСС и ещё 2 2 часа назад
Чубайс нашел плюсы в пандемии
Фото: ТАСС
Глава "Роснано" Анатолий Чубайс благодарен пандемии коронавируса за "принудительную цифровизацию". Об этом он заявил в ходе XIII Петербургского международного инновационного форума в четверг.

" [Благодарен пандемии], во-первых, за принудительную цифровизацию. Ну это же классно. Сколько экономим времени на командировках, на передвижении на работу, с работы. Сегодня президенты общаются по Skype. И мне важно, что коронавирус кончится, надеюсь, когда-нибудь, а цифровизация останется. И это очень крупный структурный сдвиг в экономике, да собственно говоря, и в жизни каждого из нас", — сказал он.

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Политика , Анатолий Чубайс , Роснано , Санкт-Петербург
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