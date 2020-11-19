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«Вот тут без комментариев»: Кремль о поражении сборной 

Павел Тиунов 37 минут назад
«Вот тут без комментариев»: Кремль о поражении сборной
Фото: РИА Новости
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков демонстративно отказался комментировать игру национальной сборной по футболу, сообщает Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти». Накануне россияне уступили сербам.
18 ноября, как сообщал «Рамблер», в заключительном матче группового этапа Лиги наций российская сборная проиграла команде из Сербии со счетом 5:0. Ранее россияне проиграли туркам со счетом 2:3.
На очередной встрече с журналистами пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова попросили прокомментировать игру российских спортсменов. Представитель президента уклонился от ответа

«Вот тут без комментариев», — заявил он.

Провал футболистов зато с удовольствием комментируют пользователи соцсетей.
В частности, многие связали два проигрыша национальной команды с отсутствием в составе нападающего Артема Дзюбы, которого отстранили на несколько матчей из-за секс-скандала. Фанаты футбола отметили, что видео с мастурбацией спортсмена «приличней, чем игра сборной России», что «без Дзюбы как без рук», а также посоветовали главному тренеру сборной Станиславу Черчесову уйти в отставку.
Он в свою очередь, что вопросы об отставке следует адресовать не ему. По его словам, причины провала в том, что с новыми игроками сборной не удается еще выступать успешно на международном уровне.
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Комментарии
Политика , Станислав Черчесов , Дмитрий Песков , СБОРНАЯ РОССИИ
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