Мишустин освободил Семенова от должности

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин освободил заместителя министра транспорта Алексея Семенова от должности по его просьбе. Соответствующее распоряжение Мишустин подписал 17 ноября, документ имеется в распоряжении ТАСС.
"Освободить Семенова Алексея Константиновича от должности заместителя министра транспорта Российской Федерации по его просьбе", — говорится в документе.
9 ноября Евгений Дитрих, возглавлявший Министерство транспорта РФ, был освобожден от этой должности указом президента РФ. Виталий Савельев, до этого более 10 лет руководивший "Аэрофлотом", был назначен министром транспорта 10 ноября.