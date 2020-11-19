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Мишустин освободил Алексея Семенова от должности замглавы Минтранса 

ТАСС и ещё 5 19 минут назад
Мишустин освободил Семенова от должности
Фото: ТАСС
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин освободил заместителя министра транспорта Алексея Семенова от должности по его просьбе. Соответствующее распоряжение Мишустин подписал 17 ноября, документ имеется в распоряжении ТАСС.

"Освободить Семенова Алексея Константиновича от должности заместителя министра транспорта Российской Федерации по его просьбе", — говорится в документе.

9 ноября Евгений Дитрих, возглавлявший Министерство транспорта РФ, был освобожден от этой должности указом президента РФ. Виталий Савельев, до этого более 10 лет руководивший "Аэрофлотом", был назначен министром транспорта 10 ноября.
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Политика , Евгений Дитрих , Виталий Савельев , Михаил Мишустин , Алексей Семенов , Аэрофлот , Минтранс РФ , ИТАР-ТАСС
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