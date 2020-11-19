В Совфеде прокомментировали резолюцию по Навальному

Навального 20 августа госпитализировали в Омске
после того, как ему стало плохо в самолете по пути из Томска
. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Позднее его перевезли самолетом в Германию
. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". В Кремле в этой связи заявили, что Берлин
не информировал Москву
о своих выводах. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
отмечал, что Россия готова взаимодействовать с Европой
по ситуации с Навальным, но нуждается в информации.