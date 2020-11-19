Видео мнения Вассермана о выборах президента США 

"В одночасье появились сотни тысяч отправленных по почте бюллетеней исключительно за кандидата от демократов. В Неваде вдруг больше голосов, чем всех местных избирателей вместе взятых. В столичном округе Колумбия перестарались — насчитали 92% голосов за Байдена против 6% за Трампа. Даже в столице, где львиная доля жителей поддерживает торговцев против производственников, такое статистически нереально. А когда Трамп в Твиттере усомнился в честности подсчетов и потребовал справедливости и закона, владельцы сети сразу заблокировали его сообщение. Как дети — закрыл глаза и кажется, что спрятался", — рассуждает Вассерман.