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Пензенский губернатор вылечился от COVID-19 

РИА Новости 1 час назад
Пензенский губернатор вылечился от COVID-19
Фото: предоставлено пресс-службой губернатора Пензенской области
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев, у которого 4 ноября подтвердился коронавирус, с четверга возвращается к работе и отправляется в командировку в Москву.
Белозерцев 4 ноября сообщил о выявлении у него COVID-19 и уходе на самоизоляцию, он был двадцатым российским губернатором, у которого подтвердили коронавирус.

"Уважаемые подписчики, искренне благодарю вас за ту поддержку, которую вы оказали мне, пока я болел. Завтра приступаю к работе, убываю в Москву в командировку. Желаю всем здоровья, благополучия", — сообщил Белозерцев на видео, опубликованном в среду в его аккаунте в Instagram.

В сообщении он пояснил, что помогло ему быстро побороть заболевание. "Просто не имею права долго болеть. Иммунитет помог, конечно. Это важный фактор всегда", — написал глава региона.
Всего в Пензенской области лабораторно подтверждены 18 256 случаев коронавируса, скончался 221 человек с COVID-19, включая гражданина Казахстана, выздоровели 13 730.
На сегодняшний день в России коронавирус подтвержден у 22 глав регионов. В мае заразились трое: губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, главы Тувы Шолбан Кара-оол и Удмуртии Александр Бречалов. В конце июля о положительном тесте на COVID-19 сообщил губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов, а в августе — глава Калмыкии Бату Хасиков.
В сентябре заболели четверо: губернаторы Пермского края Дмитрий Махонин, Саратовской области Валерий Радаев, Алтайского края Виктор Томенко и глава Адыгеи Мурат Кумпилов. В октябре список пополнили еще девять человек: губернаторы Омской области Александр Бурков, Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова, Самарской области Дмитрий Азаров, Орловской области Андрей Клычков, Костромской области Сергей Ситников, Кузбасса Сергей Цивилев, Иркутской области Игорь Кобзев, Еврейской автономной области Ростилав Гольдштейн и глава Хакасии Валентин Коновалов.
В ноябре, помимо Белозерцева, заболели глава Республики Алтай Олег Хорохордин, губернаторы Камчатского края Владимир Солодов и Владимирской области Владимир Сипягин.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Политика , Валентин Коновалов , Александр Бурков , Александр Бречалов , Виктор Томенко , Андрей Клычков , Сергей Ситников , Валерий Радаев , Сергей Цивилев , Владимир Солодов , Александр Дрозденко , Игорь Кобзев , Наталья Комарова , Дмитрий Махонин , Дмитрий Азаров , Владимир Сипягин , Мурат Кумпилов , Бату Хасиков , Олег Хорохордин , Иван Белозерцев , Москва , Пензенская Область
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