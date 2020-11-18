Пензенский губернатор вылечился от COVID-19 

Белозерцев 4 ноября сообщил о выявлении у него COVID-19 и уходе на самоизоляцию, он был двадцатым российским губернатором, у которого подтвердили коронавирус.

"Уважаемые подписчики, искренне благодарю вас за ту поддержку, которую вы оказали мне, пока я болел. Завтра приступаю к работе, убываю в Москву в командировку. Желаю всем здоровья, благополучия", — сообщил Белозерцев на видео, опубликованном в среду в его аккаунте в Instagram.

В сообщении он пояснил, что помогло ему быстро побороть заболевание. "Просто не имею права долго болеть. Иммунитет помог, конечно. Это важный фактор всегда", — написал глава региона.

Всего в Пензенской области лабораторно подтверждены 18 256 случаев коронавируса, скончался 221 человек с COVID-19, включая гражданина Казахстана, выздоровели 13 730.

На сегодняшний день в России коронавирус подтвержден у 22 глав регионов. В мае заразились трое: губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко , главы Тувы Шолбан Кара-оол и Удмуртии Александр Бречалов . В конце июля о положительном тесте на COVID-19 сообщил губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов, а в августе — глава Калмыкии Бату Хасиков