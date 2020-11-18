Раскрыта судьба Михаила Меня после допроса в СК 

Следователи не планируют задерживать аудитора Счетной палаты Михаила Меня после допроса и ходатайствовать о его аресте, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.
Михаилу Меню предъявлено обвинение в растрате 700 млн рублей из бюджета Ивановской области в 2011 году.
По версии следствия, в 2011 году Мень, являясь губернатором Ивановской области «совместно с бенефициарами группы компаний "ПРОДО" организовал преступную группу» для хищения бюджетных средств, выделенных министерством финансов в качестве кредита для поддержки региона. По указанию губернатора был принят ряд нормативно-правовых актов, на основании которых 700 млн рублей перечислили на счета ОАО «Ивановский бройлер». Затем эти деньги были похищены преступной группой.
В рамках этого уголовного дела ранее были задержаны бывший первый заместитель председателя правительства Ивановской области Павел Коньков и управляющий директор ОАО «Ивановский бройлер» Дмитрий Гришин.
Как сообщал «Рамблер», Михаил Мень — сын священника Александра Меня. В 2005-2013 годы он занимал должность губернатора Ивановской области. С ноября 2013 года по май 2018 года руководил министерством строительства и ЖКХ России, с июня 2018 года стал аудитором Счетной палаты.