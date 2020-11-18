Ещё
Далее:
Читайте также:
Ученые назвали самый страшный фильм в мире
Ученые назвали самый страшный фильм в мире Узнать ⟶
Выберите регион
Москва
Рецепты

Раскрыта судьба Михаила Меня после допроса в СК 

Вероника Полынина 1 час назад
Следователи не планируют задерживать аудитора Счетной палаты Михаила Меня после допроса и ходатайствовать о его аресте, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.
Михаилу Меню предъявлено обвинение в растрате 700 млн рублей из бюджета Ивановской области в 2011 году.
Михаил Мень ответил на обвинения в хищениях
По версии следствия, в 2011 году Мень, являясь губернатором Ивановской области «совместно с бенефициарами группы компаний "ПРОДО" организовал преступную группу» для хищения бюджетных средств, выделенных министерством финансов в качестве кредита для поддержки региона. По указанию губернатора был принят ряд нормативно-правовых актов, на основании которых 700 млн рублей перечислили на счета ОАО «Ивановский бройлер». Затем эти деньги были похищены преступной группой.
В рамках этого уголовного дела ранее были задержаны бывший первый заместитель председателя правительства Ивановской области Павел Коньков и управляющий директор ОАО «Ивановский бройлер» Дмитрий Гришин.
Как сообщал «Рамблер», Михаил Мень — сын священника Александра Меня. В 2005-2013 годы он занимал должность губернатора Ивановской области. С ноября 2013 года по май 2018 года руководил министерством строительства и ЖКХ России, с июня 2018 года стал аудитором Счетной палаты.
Комментарии 122
Политика , Видео , Михаил Мень , Павел Коньков , Дмитрий Гришин , Александр Мень , Счетная палата , Минстрой , Минфин , Интерфакс
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Опубликовано видео последствий взрыва в Коммунарке
00:43
Опубликовано видео последствий взрыва в Коммунарке
Новости Москвы Происшествия
Путин закашлялся на совещании по COVID и попал на видео
00:38
Путин закашлялся на совещании по COVID и попал на видео
Новости Москвы Политика
Экстремал c горящей спиной прыгнул с моста и попал на видео
00:08
Экстремал c горящей спиной прыгнул с моста и попал на видео
Происшествия
Пассажир забрался на стенд на станции и попал на видео
00:25
Пассажир забрался на стенд на станции и попал на видео
Новости Москвы Общество
Опубликовано видео последствий аварии на западе столицы
00:43
Опубликовано видео последствий аварии на западе столицы
Новости Москвы Происшествия
Применение водомета против протестующих попало на видео
00:30
Применение водомета против протестующих попало на видео
В мире Происшествия
Охранник избил россиянина в магазине и попал на видео
00:14
Охранник избил россиянина в магазине и попал на видео
Происшествия
Стычка протестующих с полицией на митинге в центре Киева попала на видео
00:30
Стычка протестующих с полицией на митинге в центре Киева попала на видео
Конфликты Происшествия
Последствия первого мощного снегопада на Кубани попали на видео
00:09
Последствия первого мощного снегопада на Кубани попали на видео
Происшествия
Таран инкассаторского авто сыном министра попал на видео
00:24
Таран инкассаторского авто сыном министра попал на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение