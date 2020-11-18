Раскрыта судьба Михаила Меня после допроса в СК 

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Михаилу Меню предъявлено обвинение в растрате 700 млн рублей из бюджета Ивановской области в 2011 году.

По версии следствия, в 2011 году Мень, являясь губернатором Ивановской области «совместно с бенефициарами группы компаний "ПРОДО" организовал преступную группу» для хищения бюджетных средств, выделенных министерством финансов в качестве кредита для поддержки региона. По указанию губернатора был принят ряд нормативно-правовых актов, на основании которых 700 млн рублей перечислили на счета ОАО «Ивановский бройлер». Затем эти деньги были похищены преступной группой.