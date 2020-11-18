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Путин сильно закашлялся на совещании по COVID 

Вероника Полынина 22 минуты назад
Президент России Владимир Путин сильно закашлялся во время совещания с членами правительства по коронавирусу. Видеозапись инцидента опубликована в телеграм-канале «Вы слушали Маяк».
Во время беседы по телемосту с министром финансов Антоном Силуановым у Путина возникли проблемы со связками и сел голос. Президент закашлялся и долго не мог остановиться.
Через некоторое время голос восстановился, и Путин распорядился поддержать российские регионы, в которых есть «острые финансовые проблемы».
Ранее в ходе того же совещания, как писал «Рамблер», Владимир Путин назвал «непростой» ситуацию с эпидемией коронавируса в стране. Он призвал обеспечить доступ пациентов с коронавирусом к бесплатным лекарствам во всех регионах, решить проблему с невозможностью дозвониться до «скорой помощи», сократить срок готовности результатов ПЦР-тестов, ввести доплату для студентов медицинских вузов и колледжей, помогающих в борьбе с COVID-19, а также потребовал от руководителей регионов не представлять эпидемиологическую ситуацию «благостной».
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Политика , Видео , Антон Силуанов , Владимир Путин
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