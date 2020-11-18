Во время беседы по телемосту с министром финансов Антоном Силуановым у Путина возникли проблемы со связками и сел голос. Президент закашлялся и долго не мог остановиться.

Через некоторое время голос восстановился, и Путин распорядился поддержать российские регионы, в которых есть «острые финансовые проблемы».

Ранее в ходе того же совещания, как писал «Рамблер», Владимир Путин назвал «непростой» ситуацию с эпидемией коронавируса в стране. Он призвал обеспечить доступ пациентов с коронавирусом к бесплатным лекарствам во всех регионах, решить проблему с невозможностью дозвониться до «скорой помощи», сократить срок готовности результатов ПЦР-тестов, ввести доплату для студентов медицинских вузов и колледжей, помогающих в борьбе с COVID-19, а также потребовал от руководителей регионов не представлять эпидемиологическую ситуацию «благостной».