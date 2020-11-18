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Михаил Мень ответил на обвинения в хищениях 

Вероника Полынина 29 минут назад
Аудитор Счетной палаты и бывший министр строительства и ЖКХ Михаил Мень не понимает, за что его задержали.

«Что это за ерунда? В первый раз слышу. Я не в курсе, в чем дело, сейчас буду выяснять», — заявил Мень «Интерфаксу», комментируя новость о том, что Совет Федерации лишил его аудиторской неприкосновенности из-за обвинений в хищении 700 млн рублей из бюджета Ивановской области.

Позже стало известно, что чиновника задержали в Красногорском районе Московской области силовики из отделов экономической безопасности. Его отвезли на допрос в Следственный комитет России.
Совфед лишил Меня неприкосновенности
Как писал «Рамблер», Мень в 2011 был губернатором и одновременно председателем правительства Ивановской области. Ему вменяют часть 4 статьи 160 УК РФ (присвоение или растрата, совершенные организованной группой либо в особо крупном размере). Максимальное наказание по ней — десять лет лишения свободы.
Комментарии 11
Политика , Видео , Михаил Мень , Счетная палата , Совет Федерации , СКР , Интерфакс
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