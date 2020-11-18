Михаил Мень ответил на обвинения в хищениях 

«Что это за ерунда? В первый раз слышу. Я не в курсе, в чем дело, сейчас буду выяснять», — заявил Мень «Интерфаксу», комментируя новость о том, что Совет Федерации лишил его аудиторской неприкосновенности из-за обвинений в хищении 700 млн рублей из бюджета Ивановской области.