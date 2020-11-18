Путин назвал самый тревожный фактор в ситуации с COVID-19

Президент России Владимир Путин заявил, что больше всего в ситуации с коронавирусом его тревожит рост смертности.

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"Количество новых случаев выявления болезни растет, мы это видим по цифрам. К сожалению, растет и число тяжелых осложнений. И самое тревожное, повышается уровень смертности", — сказал он на совещании с правительством.

Президент подчеркнул, что сейчас субъекты медленно осваивают выделенные им деньги, а в сложившейся ситуации такая нерасторопность непозволительна, нужна четкость действий.

Он также призвал губернаторов "не приукрашивать" данные. "Это абсолютно недопустимо — делать вид, что все нормально. Благостные отчеты, замалчивание никому не нужны — ни здесь, ни в центре, ни на местах", — отметил Путин.

Он напомнил, что регионы получили широкие полномочия, поэтому спрос с них будет высоким, но с федеральных чиновников ответственность тоже никто не снимал.

Ранее на совещании вице-премьер Татьяна Голикова доложила, что самая сложная ситуация складывается в Карелии, Чувашии, Орловской, Ивановской, Пензенской, Самарской, Омской и Иркутской областях, а также в Мордовии, Коми и Севастополе. Она призвала руководителей этих субъектов как можно скорее принять дополнительные меры по борьбе с инфекцией.

По последним данным, за время эпидемии в России коронавирусом заразились 1 991 998 человек, из них 34,3 тысячи погибли, свыше полутора миллионов вылечились. За прошедшие сутки выявили еще 20 985 заболевших, 456 пациентов умерли (рекордный показатель с весны), 25 179 человек выздоровели.