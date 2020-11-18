Путин оценил ситуацию с коронавирусом в стране 

Ситуация в стране с коронавирусом непростая, но контролируемая. Об этом в ходе совещания с членами правительства заявил президент Владимир Путин

«В отдельных субъектах Федерации обстановка, прямо скажем, является сложной. Количество новых случаев выявления болезни растет, мы это видим по цифрам. К сожалению, растет и число тяжелых осложнений. И самое тревожное — повышается уровень смертности», — сказал глава государства.

В связи с этим Путин обратился к главам регионов с просьбой не пытаться приукрашивать ситуацию, «благостные отчеты, замалчивания никому не нужны ни здесь, в центре, ни на местах». Он также заметил, что относительно низкие показатели заболеваемости в отдельных регионах могут говорить о низком качестве диагностики.

За последние сутки в России было зафиксировано 20 985 новых случаев коронавируса COVID-19, скончались 456 человек, пишет НСН.