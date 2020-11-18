Путин оценил ситуацию с COVID в России 

Президент России Владимир Путин во время совещания с членами правительства назвал «непростой» ситуацию с эпидемией коронавируса в стране. Глава государства признал, что некоторые российские регионы нуждаются в помощи, и призвал решить проблему с ошибочными тестами на COVID-19.

В ходе видеоконференции доклад о ситуации в субъектах РФ сделала вице-премьер Татьяна Голикова . Она заявила, что в 46 регионах страны занято около 80% коечного фонда в больницах, в 10 регионах показатель — больше 90%, в трех — более 95%. По ее словам, самая удручающее положение зафиксировано в Чувашской республике, Орловской области и Севастополе.

Комментируя слова Голиковой, Владимир Путин отметил, что руководителей указанных субъектов следует не только «напрягать и ругать», но им еще нужно и «помогать».

Обсуждая тему тестов на COVID-19, глава государства подчеркнул, что ни одно из существующих исследований не гарантирует 100-процентного результата.

По его словам, специалисты тратят очень много времени на перепроверку тестов, поэтому необходимо принять меры к сокращению срока повторной экспертизы, поскольку таким образом инфицированный человек заразит меньше людей вокруг себя. По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, предельный срок проведения теста в настоящее время составляет 48 часов.