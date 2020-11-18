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Путин оценил ситуацию с COVID в России 

Павел Тиунов 32 минуты назад
Президент России Владимир Путин во время совещания с членами правительства назвал «непростой» ситуацию с эпидемией коронавируса в стране. Глава государства признал, что некоторые российские регионы нуждаются в помощи, и призвал решить проблему с ошибочными тестами на COVID-19.
В ходе видеоконференции доклад о ситуации в субъектах РФ сделала вице-премьер Татьяна Голикова. Она заявила, что в 46 регионах страны занято около 80% коечного фонда в больницах, в 10 регионах показатель — больше 90%, в трех — более 95%. По ее словам, самая удручающее положение зафиксировано в Чувашской республике, Орловской области и Севастополе.
Комментируя слова Голиковой, Владимир Путин отметил, что руководителей указанных субъектов следует не только «напрягать и ругать», но им еще нужно и «помогать».
Обсуждая тему тестов на COVID-19, глава государства подчеркнул, что ни одно из существующих исследований не гарантирует 100-процентного результата.
По его словам, специалисты тратят очень много времени на перепроверку тестов, поэтому необходимо принять меры к сокращению срока повторной экспертизы, поскольку таким образом инфицированный человек заразит меньше людей вокруг себя. По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, предельный срок проведения теста в настоящее время составляет 48 часов.
Комментарии
Политика , Видео , Татьяна Голикова , Владимир Путин
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