Анонсировано совещание Путина по коронавирусу 

Президент России Владимир Путин проведет совещание, на котором обсудит с членами правительства борьбу с коронавирусом в РФ, сообщает РИА Новости. Выслушав доклады чиновников, глава государства даст оценку услышанному.
Совещание пройдет в формате видеоконференции в середине дня 18 ноября. Известно, что на встрече с Путиным запланированы доклады вице-премьера Татьяны Голиковой, министра здравоохранения Михаила Мурашко, главы Минпромторга Дениса Мантурова и руководителя исполкома ОНФ Михаила Кузнецова.
«Важная встреча с одной, но чрезвычайно важной темой — о том, как идет борьба с коронавирусом», — цитирует агентство слова пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова.
По его словам, выслушав доклады Владимир Путин даст услышанному свою оценку. При этом он уточнил, что особое внимание глава государства уделит сложившемуся положению дел в российских регионах.
В среду кроме видеоконференции с членами правительства у президента запланированы еще несколько непубличных встреч и телефонных переговоров.
Ранее, как сообщал «Рамблер», президент Владимир Путин выступил за объединение усилий стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) для массового выпуска вакцин от коронавируса, напомнив, что они уже есть и эффективно работают.