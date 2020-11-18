Анонсировано совещание Путина по коронавирусу 

Президент России Владимир Путин проведет совещание, на котором обсудит с членами правительства борьбу с коронавирусом в РФ сообщает РИА Новости. Выслушав доклады чиновников, глава государства даст оценку услышанному.

«Важная встреча с одной, но чрезвычайно важной темой — о том, как идет борьба с коронавирусом», — цитирует агентство слова пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова.

По его словам, выслушав доклады Владимир Путин даст услышанному свою оценку. При этом он уточнил, что особое внимание глава государства уделит сложившемуся положению дел в российских регионах.

В среду кроме видеоконференции с членами правительства у президента запланированы еще несколько непубличных встреч и телефонных переговоров.