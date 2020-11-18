Володин рассказал, как пришел в политику «с улицы» 

"Я пришел с улицы в политику. А меня не пускали в нее, трижды не регистрировали в 90-м году. С какой это вы улицы пришли по разнарядке ЦК КПСС? О чем вы говорите, а? Молодцы. А сейчас конкуренция. Если одна партия побеждает, то вторая обязательно должна быть представлена. У вас все гарантии расписаны и обеспечены. Поэтому про кого и нужно говорить — это про тех, кто пришел в политику, преодолев все барьеры и преграды в 90-м году. Вот (лидер ЛДПР Владимир) Жириновский пришел с улицы, ваш друг, товарищ. Мы молчим про него. Председатель Государственной Думы пришел как самовыдвиженец против воли парткома, а вы сейчас себя запишете в старые большевики. Вы о чем говорите? Вы избирались подряд во все созывы Государственной Думы и вас народ избирал. Какая это улица? Это ответственность", — сказал Володин.