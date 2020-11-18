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Совфед дал согласие на задержание обвиненного в хищениях аудитора Меня

Газета.Ru
48 минут назад
Совет Федерации на пленарном заседании рассмотрел вопрос о даче согласия Генпрокуратуре России на задержание в качестве обвиняемого аудитора Счетной палаты РФ Михаила Меня. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на спикера Совфеда Валентину Матвиенко.
Совфед дал согласие ГП на задержание аудитора Меня
Фото: РИА НовостиРИА Новости
С таким запросом к СФ обратился генпрокурор России Игорь Краснов в связи с уголовным делом о хищении 700 млн руб. из бюджета Ивановской области в 2011 году.
Совфед дал согласие на привлечение Меня в качестве обвиняемого и его задержание.
Мера пресечения в отношении Меня предложена в виде «запрета определенных действий», уточнила Матвиенко.
Политика,Игорь Краснов,Михаил Мень,Счетная палата,Генпрокуратура РФ,Совет Федерации,
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