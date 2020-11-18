Мишустин поговорил с премьер-министром Азербайджана 

«Главы правительств рассмотрели актуальные вопросы развития российско-азербайджанского торгово-экономического сотрудничества, обратив особое внимание на реализацию совместных проектов в промышленности, сельхозмашиностроении, фармацевтике и других областях», — говорится в сообщении пресс-службы российского правительства.