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Мишустин поговорил с премьер-министром Азербайджана 

RT на русском и ещё 2 2 часа назад
Мишустин поговорил с премьер-министром Азербайджана
Фото: globallookpress.com
Председатель правительства России Михаил Мишустин поговорил по телефону с премьер-министром Азербайджана Али Асадовым.

«Главы правительств рассмотрели актуальные вопросы развития российско-азербайджанского торгово-экономического сотрудничества, обратив особое внимание на реализацию совместных проектов в промышленности, сельхозмашиностроении, фармацевтике и других областях», — говорится в сообщении пресс-службы российского правительства.

Отмечается, что главы правительств обменялись мнениями о перспективах развития железнодорожной инфраструктуры с учётом решений о нормализации транспортного сообщения на Южном Кавказе.
16 ноября сообщалось, что премьер-министры Армении и России Никол Пашинян и Михаил Мишустин провели телефонный разговор.
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Политика , Никол Пашинян , Михаил Мишустин , Правительство РФ , Азербайджан , Армения , Московская область
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