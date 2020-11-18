Володин ответил на жалобы КПРФ на полпреда президента 

Депутат от фракции КПРФ Николай Харитонов в ходе пленарного заседания потребовал, чтобы полпред президента РФ Гарри Минх извинился перед фракцией за предложение сложить полномочия.

"Гарри Владимирович представляет президента. Я не думаю, что президент рекомендует ему так себя вести. Наоборот: надо брать пример с президента тогда, когда в сложнейшей ситуации Владимир Владимирович (Путин) ведет себя сдержанно. Не сомневаюсь, что Гарри Владимирович знает конституцию. Конституция гласит: единственным носителем власти в России является ее многонациональный народ… Мы — народные избранники, предлагать нам выйти на улицу и сдать мандаты, мы с улицы пришли сюда, в Государственную думу. Если вы притомились, попросите замены", — сказал депутат.

Володин в ответ на реплику Харитонова отметил его мудрость как парламентария, высокую политическую культуру, но не согласился с тем, что он "пришел с улицы". "Все, что говорил Гарри Владимирович, он говорил в рамках дискуссии, обсуждения законопроекта. У нас не может здесь быть улицы с односторонним движением: депутат может говорить, а представитель президента, правительства в Госдуме должен только молчать и слушать то, что говорим мы. Это что такое? Это неправильно. Поэтому Гарри Владимирович говорил об ответственности и не звучали в его словах конкретные фамилии. А что касается прошлого — нельзя жить обидами, надо смотреть в будущее оптимистически", — добавил Володин.

"Поэтому давайте мы здесь, с одной стороны, объективно признаем, что мы сами зачастую в нашей полемике можем много наговорить лишнего, а что касается Гарри Владимировича, даже если он один раз себе позволил за все это время, так простите. Зачем с этим жить? Коллеги, или не так? Все нам опять мерещится партком и разбирательство на парткоме личного персонального дела", — продолжил спикер Госдумы.

ГД на пленарном заседании во вторник рассматривала законопроект, который предусматривает, что экс-президенту РФ будет предоставлена неприкосновенность вне зависимости от периода исполнения им президентских полномочий. В ходе обсуждения депутат от КПРФ Юрий Синельщиков раскритиковал положения законопроекта.