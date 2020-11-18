Матвиенко: оснований для дефицита лекарств в России нет

"Оснований для того, чтобы был дефицит лекарств, сейчас нет, лекарств производится достаточно", — заявила она в среду на заседании Совфеда. "Если где-то дефицит, то это безответственность местных, региональных властей, отвечающих за эту сферу, недостаточный контакт и взаимодействие с поставщиками лекарств", — убеждена Матвиенко.