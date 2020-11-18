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Матвиенко заявила, что оснований для дефицита лекарств в России нет 

ТАСС 1 час назад
Матвиенко: оснований для дефицита лекарств в России нет
Фото: РИА Новости
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко уверена, что никаких оснований для дефицита лекарств в РФ на данный момент нет, какие-либо сбои в этой сфере связаны с "безответственностью властей".

"Оснований для того, чтобы был дефицит лекарств, сейчас нет, лекарств производится достаточно", — заявила она в среду на заседании Совфеда. "Если где-то дефицит, то это безответственность местных, региональных властей, отвечающих за эту сферу, недостаточный контакт и взаимодействие с поставщиками лекарств", — убеждена Матвиенко.

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Политика , Валентина Матвиенко , Совет Федерации
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