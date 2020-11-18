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МИД оценил заявления о выводе сил США из Афганистана 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
МИД оценил заявления о выводе сил США из Афганистана
Фото: РИА Новости
Вокруг заявлений президента США Дональда Трампа о выводе американских военных из Азербайджана больше шума: на самом деле это мало повлияет на ситуацию «на земле», заявил спецпредставитель президента России по Афганистану, директор второго Департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.

«Это подается тенденциозно. (…) Все-таки Трамп собирается вывести войска, но не все, как до этого заявлял, 2,5 тысячи остается. И у заинтересованных, скажем так, лиц в Кабуле сохраняется надежда на то, что потом, когда (Джо) Байден вступит в должность, он сможет все это отменить», — передает его слова РИА «Новости».

«Так что такие настроения, и это больше шума создает», — сказал Кабулов. Дипломат при этом не считает, что заявления НАТО о том, действия США как-то подрывают ситуацию с безопасностью в Афганистане, оправданы.

« [Генсека НАТО Йенса] Столтенберга надо спросить: а присутствие НАТО улучшило хоть на йоту ситуацию? Это в их присутствие все это произошло, так что пусть на себя в зеркало внимательно посмотрят», — отметил Кабулов.

Ранее советник Трампа по нацбезопасности Роберт О'Брайен заявил, что американский президент надеется, что к маю все военные США вернутся из Ирака и Афганистана на родину. О том, что Трамп собрался оставить в Афганистане и Ираке по 2,5 тыс. военных США сообщали СМИ. Сейчас в Афганистане остаются около 4,5 тыс. военных США, в Ираке — около 3 тыс. американских военных.
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Комментарии
Политика , Замир Кабулов , Дональд Трамп , Роберт О'брайен , МИД , НАТО , РИА Новости
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