МИД оценил заявления о выводе сил США из Афганистана 

«Это подается тенденциозно. (…) Все-таки Трамп собирается вывести войска, но не все, как до этого заявлял, 2,5 тысячи остается. И у заинтересованных, скажем так, лиц в Кабуле сохраняется надежда на то, что потом, когда (Джо) Байден вступит в должность, он сможет все это отменить», — передает его слова РИА «Новости».