Путин рассказал о тысячах убитых в Карабахе

"Свыше четырех тысяч человек погибли, только по официальным данным, — на самом деле, я думаю, больше. Десятки тысяч ранены, искалечены. Послушайте, это же не кино, это трагедия, которая происходит в жизни, с конкретными людьми, с конкретными семьями. Поэтому прекращение кровопролития — это главный результат", — заявил Путин в эфире телеканала "Россия 24", говоря о договоренностях по Карабаху.