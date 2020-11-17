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Путин рассказал о тысячах убитых и пострадавших в Карабахе 

РИА Новости и ещё 30 1 час назад
Путин рассказал о тысячах убитых в Карабахе
Фото: РИА Новости
Тысячи убитых и пострадавших в Нагорном Карабахе — это не кино, а трагедия, которая происходит с конкретными людьми, поэтому главным результатом достигнутых договоренностей стало прекращение кровопролития, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Свыше четырех тысяч человек погибли, только по официальным данным, — на самом деле, я думаю, больше. Десятки тысяч ранены, искалечены. Послушайте, это же не кино, это трагедия, которая происходит в жизни, с конкретными людьми, с конкретными семьями. Поэтому прекращение кровопролития — это главный результат", — заявил Путин в эфире телеканала "Россия 24", говоря о договоренностях по Карабаху.

Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, ряд районов переходят под контроль Азербайджана, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и вдоль Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.
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Политика , Ильхам Алиев , Никол Пашинян , Владимир Путин , Азербайджан , Армения , Баку , Москва
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