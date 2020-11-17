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Советника Путина госпитализировали с коронавирусом 

Lenta.ru 15 минут назад
Советника Путина госпитализировали с COVID
Фото: РИА Новости
Советник президента России по культуре Владимир Толстой госпитализирован с коронавирусной инфекцией, он проходит лечение в стационаре. Об этом сам Толстой рассказал ТАСС во вторник, 17 ноября.

«Пока ничего страшного не происходит», — заверил советник Владимира Путина, добавив, что дата выписки не определена.

15 ноября сообщалось о коронавирусе у нового главы Минтранса Виталия Савельева. Тест на коронавирус показал положительный результат. Министр ушел на самоизоляцию.
За последние сутки в России зарегистрировали 22 410 новых случаев заражения коронавирусом в 85 регионах, 22 055 выздоровлений и 442 летальных исхода. С начала пандемии выявлено 1 971 013 случаев коронавируса в 85 регионах, выздоровели 1 475 904 человека, умерли — 33 931.
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Политика , Виталий Савельев , Владимир Толстой , Владимир Путин , Минтранс РФ , ИТАР-ТАСС
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