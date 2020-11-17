В России поспорили с Обамой о статусе сверхдержавы

Россия подходит под определение сверхдержавы, критерием которой является военная мощь, позволяющая уничтожить любую страну за считаные часы, заявил военный эксперт Виктор Мураховский

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«Критерий можно любой выбрать, когда ты пишешь книгу. Можно по валовому внутреннему продукту. ( ) Можно по доходу на душу населения, можно по размеру территории. Критериев обозвать сверхдержавой множество на вкус автора. ( ) Но реально это военная мощь, конечно, и возможность сокрушить противника», – сказал Мураховский РИА «Новости», комментируя слова экс-президента США Барака Обамы о том, что Россию некорректно называть сверхдержавой из-за малого количества военных баз.

Эксперт отметил, что на сегодняшний день в мире существует только две сверхдержавы – Россия и США. По его словам, они способны «уничтожить любую другую страну целиком, сокрушить, стереть просто с лица земли».

При этом Китай , как отметил Мураховский, в развитии ядерных вооружений не собирается приближаться к потенциалу США и России, он остановился на уровне «стратегической достаточности».

Эксперт согласен, что количество российских военных баз за рубежом следует увеличить, чтобы Военно-морской флот России мог присутствовать в любых регионах мира.

«Мы в Восточном Средиземноморье сейчас имеем такую возможность благодаря базе Тартус в Сирии. В Индийском океане мы утратили такую возможность, сейчас она опять появляется, подписали соглашение с Суданом. На Тихом океане, конечно, хорошо бы во Вьетнаме базу восстановить, а также в Атлантике, на Кубе. Тогда мы будем на основных океанских театрах присутствовать», – сказал Мураховский.

Мнение Обамы прокомментировал также член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков . По его словам, бывший американский президент ошибается, когда говорит, что России не хватает союзников и баз для сверхдержавы.

«У Обамы ошибочное представление о сверхдержаве. Россия всегда была сверхдержавой, которая имела небольшое количество военных баз, потому что, в отличие от США, не является сверхдержавой – страной-агрессором. Россия – справедливая сверхдержава, которая опирается на моральное понимание своей роли в мировом сообществе. Мораль, этика, справедливость – это для России основополагающие принципы, которыми она руководствуется в международных делах», – сказал Цеков.

Сенатор отметил, что США используют сеть своих военных баз для развязывания конфликтов и войн на территории многих стран мира.

«Относительно союзников, у России намного больше проверенных и надежных союзников, в то время как у США в основном союзники по принуждению. Они их просто запугали, используя различные средства давления, как экономические, так и силовые», – заключил Цеков.