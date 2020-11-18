Лавров обсудил Карабах с США и Францией

Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил с сопредседателями Минской группы ОБСЕ координацию усилий по урегулированию ситуации в Нагорном Карабахе, сообщает РИА Новости 18 ноября.

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«В ходе консультаций обсуждалась ситуация, складывающаяся в Нагорном Карабахе и вокруг него после заявления президента Азербайджанской Республики, премьер-министра Республики Армения и президента Российской Федерации о полном прекращении огня и всех военных действий от 9 ноября. Рассмотрены вопросы координации дальнейших посреднических усилий трех стран», — цитирует агентство сообщение МИД РФ.

Однако, согласно данным Службы внешней разведки РФ, Запад провоцирует армянских и азербайджанских националистов на дискредитацию и срыв договоренности о прекращении огня в Карабахе.

В частности, армян пытаются убедить в том, что мир в Нагорном Карабахе — это поражение и нужно «воевать до победного конца».