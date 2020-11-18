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Лавров обсудил с США и Францией урегулирование в Карабахе

Украина.руиещё 9
1 час назад
Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил с сопредседателями Минской группы ОБСЕ координацию усилий по урегулированию ситуации в Нагорном Карабахе, сообщает РИА Новости 18 ноября.
Лавров обсудил Карабах с США и Францией
Фото: ТАССТАСС
Как уточняется, во встрече также участвовали Игорь Попов (Россия), Стефан Висконти (Франция), Эндрю Шофер (США) и личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспржик.
«В ходе консультаций обсуждалась ситуация, складывающаяся в Нагорном Карабахе и вокруг него после заявления президента Азербайджанской Республики, премьер-министра Республики Армения и президента Российской Федерации о полном прекращении огня и всех военных действий от 9 ноября. Рассмотрены вопросы координации дальнейших посреднических усилий трех стран», — цитирует агентство сообщение МИД РФ.
Ранее лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе.
Однако, согласно данным Службы внешней разведки РФ, Запад провоцирует армянских и азербайджанских националистов на дискредитацию и срыв договоренности о прекращении огня в Карабахе.
В частности, армян пытаются убедить в том, что мир в Нагорном Карабахе — это поражение и нужно «воевать до победного конца».
Азербайджанцам же говорят, что Кремль «украл у них победу», остановив азербайджанскую армию «в шаге от взятия Степанакерта».
Политика,Эндрю Шофер,Стефан Висконти,Никол Пашинян,Игорь Попов,Ильхам Алиев,Сергей Лавров,Владимир Путин,МИД,РИА Новости,Россия,Соединенные Штаты,Франция,
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