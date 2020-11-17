Путин похвалил Болсонару за мужество 

Президент России Владимир Путин восхитился мужеством бразильского коллеги Жаира Болсонару, перенёсшего COVID-19.

Бразилия, РФ, Индия, КНР и В ходе выступления на онлайн-саммите лидеров стран БРИКС ЮАР ) Путин отметил, что поведение Болсонару в непростых обстоятельствах показывает пример мужественного отношения к исполнению государственного долга.

Нам всем было непросто в этот год работать, но вы ещё лично столкнулись с этой инфекцией, очень мужественно прошли через эти испытания. Я хочу пожелать вам всего самого доброго, прежде всего здоровья, — обратился к своему коллеге президент России.

Путин подчеркнул, что Болсонару сосредоточился на решении вопросов в интересах бразильского народа, оставив на втором плане заботу о собственном здоровье.

Как передавал NEWS.ru, президент России в ходе саммита БРИКС высоко оценил успехи Китая в борьбе с коронавирусом. По словам Путина, Пекин в этом отношении подал пример другим странам.

В мире к 15 ноября число подтверждённых случаев заболевания COVID-19 перешагнуло отметку в 54 миллиона. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса. Исследовательский центр суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.