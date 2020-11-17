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Путин похвалил Болсонару за мужество 

News.ru 34 минуты назад
Путин похвалил Болсонару за мужество
Фото: globallookpress.com
Президент России Владимир Путин восхитился мужеством бразильского коллеги Жаира Болсонару, перенёсшего COVID-19.
В ходе выступления на онлайн-саммите лидеров стран БРИКС (Бразилия, РФ, Индия, КНР и ЮАР) Путин отметил, что поведение Болсонару в непростых обстоятельствах показывает пример мужественного отношения к исполнению государственного долга.

Нам всем было непросто в этот год работать, но вы ещё лично столкнулись с этой инфекцией, очень мужественно прошли через эти испытания. Я хочу пожелать вам всего самого доброго, прежде всего здоровья, — обратился к своему коллеге президент России.

Путин подчеркнул, что Болсонару сосредоточился на решении вопросов в интересах бразильского народа, оставив на втором плане заботу о собственном здоровье.
Как передавал NEWS.ru, президент России в ходе саммита БРИКС высоко оценил успехи Китая в борьбе с коронавирусом. По словам Путина, Пекин в этом отношении подал пример другим странам.
В мире к 15 ноября число подтверждённых случаев заболевания COVID-19 перешагнуло отметку в 54 миллиона. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса. Исследовательский центр суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.
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Комментарии 1
Политика , Владимир Путин , БРИКС , Бразилия , Индия , Китай , Пекин , ЮАР
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