Президент России Владимир Путин заявил, что московская декларация, антитеррористическая стратегия БРИКС и обновленная стратегия экономического партнерства объединения до 2025 года одобрена по итогам саммита.

«Мы предполагаем утвердить сегодня подготовленную к саммиту Московскую декларацию, в которой отражены общие оценки положения дел в мире (…) Кроме того, надо одобрить еще два документа — антитеррористическую стратегию БРИКС и обновленную стратегию экономического партнерства объединения до 2025 года. Если ни у кого нет возражений, предлагаю считать упомянутые документы принятыми», — сказал Путин и обратился к лидерам стран БРИКС. Возражений высказано не было, передает РИА «Новости».

Завершая встречу лидеров БРИКС, которая состоялась по видеосвязи, президент России напомнил, что в январе 2021 года председательство в БРИКС переходит к Индии.

«Хотел бы пожелать всяческих успехов господину Моди (премьер-министр Индии Нарендра Моди — прим. ВЗГЛЯД) и выразить надежду, что наш следующий саммит удастся провести наконец в очном формате. Со своей стороны, готовы оказывать нашим индийским партнерам всестороннюю поддержку», — сказал Путин.

Он также выразил уверенность в том, что индийские коллеги в период своего председательства в БРИКС «обеспечат преемственность в работе объединения и обогатят сотрудничество „пятерки“ новыми интересными проектами и идеями», а также учтут предложения, прозвучавшие в ходе состоявшегося саммита.