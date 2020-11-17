В частности, речь может идти о новых антироссийских санкциях и военной помощи киевским властям.

Ранее NEWS.ru писал, что Байден считает Россию, а не Китай, главным соперником США на данный момент. При этом Пекин он называл скорее конкурентом. В отношении Москвы же политик не исключал введения новых санкций.