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Экс-посол США на Украине предсказал новые санкции против России

News.ru
57 минут назад
Директор Евразийского центра Атлантического совета и бывший посол США на Украине Джон Хёрбст в комментарии NEWS.ru рассказал об отношениях Вашингтона и Киева при новом американском президенте Джо Байдене. По его словам, Соединённые Штаты будут активнее поддерживать Украину в противостоянии с Россией.
В частности, речь может идти о новых антироссийских санкциях и военной помощи киевским властям.
Этот подход будет включать санкции против России и военную поддержку Украины, в том числе поставки летального оружия. В этом смысле это будет фактически продолжением украинской политики администрации Трампа, — подчеркнул Джон Хёрбст.
При этом новая администрация будет сильнее давить на президента Владимира Зеленского, призывая его к антикоррупционным реформам, добавляет эксперт.
Джо Байден в 2008–2016 годах занимал пост вице-президента США и курировал украинское направление внешней политики Вашингтона.
Ранее NEWS.ru писал, что Байден считает Россию, а не Китай, главным соперником США на данный момент. При этом Пекин он называл скорее конкурентом. В отношении Москвы же политик не исключал введения новых санкций.
Политика,Видео,Владимир Зеленский,Джозеф Байден,Киев,Россия,Соединенные Штаты,Украина,
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