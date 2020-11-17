«А из зала мне кричат»: Лавров в стихах ответил США и Франции 

Главу МИД России Сергея Лавров удивило требование США и Франции раскрыть детали соглашения по Нагорному Карабаху. Как сообщает РИА Новости, министр заявил, что Москва уже обсуждала все детали с Парижем и Вашингтоном.
Как писал «Рамблер», ранее в Госдепартаменте США заявили, что у США и Франции «все еще много вопросов, которые русские должны прояснить в отношении параметров соглашения, в том числе роль Турции». В Госдепе напомнили, что США и Франция — сопредседатели Минской группы по Нагорному Карабаху.
«Царьград» отмечает, что Лавров ответил на претензии коллег стихотворением.
«Как там было у поэта? «А из зала мне кричат — давай подробности»? Мне странно было это слышать», — сказал он.
По мнению министра, подобные заявления — результат либо недостаточной информированности, либо недоразумений. Лавров подчеркнул, что Вашингтон проинформировали о соглашении на уровне заместителя госсекретаря, так как сам Майк Помпео сейчас находится в зарубежной поездке.
Кроме того, дважды за последние десять дней президенты России и Франции «подробнейшим образом» обсудили ситуацию в Карабахе. Сам Лавров около часа говорил об этом со своим французским коллегой Жан-Ивом Ле Дрианом.