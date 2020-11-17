Ещё
Далее:
Читайте также:
За вами следят!
За вами следят! Убедиться ⟶
Выберите регион
Москва
Рецепты

«А из зала мне кричат»: Лавров в стихах ответил США и Франции 

Мария Иванова 40 минут назад
«А из зала мне кричат»: Лавров в стихах ответил США и Франции
Фото: РИА Новости
Главу МИД России Сергея Лавров удивило требование США и Франции раскрыть детали соглашения по Нагорному Карабаху. Как сообщает РИА Новости, министр заявил, что Москва уже обсуждала все детали с Парижем и Вашингтоном.
Как писал «Рамблер», ранее в Госдепартаменте США заявили, что у США и Франции «все еще много вопросов, которые русские должны прояснить в отношении параметров соглашения, в том числе роль Турции». В Госдепе напомнили, что США и Франция — сопредседатели Минской группы по Нагорному Карабаху.
«Царьград» отмечает, что Лавров ответил на претензии коллег стихотворением.

«Как там было у поэта? «А из зала мне кричат — давай подробности»? Мне странно было это слышать», — сказал он.

По мнению министра, подобные заявления — результат либо недостаточной информированности, либо недоразумений. Лавров подчеркнул, что Вашингтон проинформировали о соглашении на уровне заместителя госсекретаря, так как сам Майк Помпео сейчас находится в зарубежной поездке.
Кроме того, дважды за последние десять дней президенты России и Франции «подробнейшим образом» обсудили ситуацию в Карабахе. Сам Лавров около часа говорил об этом со своим французским коллегой Жан-Ивом Ле Дрианом.
Видео дня. Жена российского мэра спрятала 1,3 млрд рублей в подушку
Комментарии
Политика , Жан-Ив Ле Дриан , МИД , Госдеп США , Царьград ТВ
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Появилось видео с выносом гроба Джигарханяна
01:34
Появилось видео с выносом гроба Джигарханяна
Происшествия
Момент аварии автомобиля с лосем попал на видео
00:06
Момент аварии автомобиля с лосем попал на видео
Происшествия
Появилось видео с обессилившей от тренировок Бузовой
00:39
Появилось видео с обессилившей от тренировок Бузовой
Происшествия Шоу-бизнес
Опубликовано видео с места взрыва в Челябинске
00:18
Опубликовано видео с места взрыва в Челябинске
Происшествия
Появилось видео нападения на фельдшера скорой помощи
00:15
Появилось видео нападения на фельдшера скорой помощи
Происшествия
Акция протеста пенсионеров в Минске попала на видео
01:09
Акция протеста пенсионеров в Минске попала на видео
В мире Общество
Протест против перебоев с электричеством в Дагестане попал на видео
00:34
Протест против перебоев с электричеством в Дагестане попал на видео
Общество Происшествия
Момент падения внедорожника в Москву-реку попал на видео
00:22
Момент падения внедорожника в Москву-реку попал на видео
Происшествия
Масштабная погоня за нарушителем в Москве попала на видео
00:28
Масштабная погоня за нарушителем в Москве попала на видео
Происшествия
Появилось видео упавшего в Москву-реку у Храма Спасителя джипа
01:51
Появилось видео упавшего в Москву-реку у Храма Спасителя джипа
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение