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В Кремле рассказали правду о соцсетях Путина 

Павел Тиунов 47 минут назад
В Кремле рассказали правду о соцсетях Путина
Фото: ТАСС
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что любые цитаты главы государства с отсылкой на его соцсети — «фейк», сообщает РИА Новости. По словам помощника национального лидера, Владимир Путин не пользуется соцсетями.
Поводом для реакции со стороны Пескова послужила новость о том, что в своих соцсетях российский президент сравнил Ангелу Меркель с Адольфом Гитлером. Президент якобы подчеркнул, что за канцлером Германии немцы пойдут также, как в свою очередь их предки шли за фашистским лидером. Предполагаемая цитата Путина была растиражирована в европейских СМИ.
Дмитрий Песков обратился к журналистам из Европы. Он призвал их не верить заявлениям российского президента, сделанным якобы в его соцсетях.

«Путина в социальных сетях нет, он не использует социальные сети», — пояснил помощник главы государства.

Песков добавил, что приписываемая российскому лидеру фраза о Гитлере и Меркель, — это «абсолютная чушь». Он призвал журналистов расценивать закавыченную информацию в СМИ как «фейк» и верить официальным репликам Кремля.
Ранее, как сообщал «Рамблер», Владимир Путин в ходе онлайн-саммита лидеров стран БРИКС (Бразилии, России, Индии, Китая и Южной Африки) поставил переводчиков в тупик употребив русскую народную поговорку «В семье не без урода». Пословица прозвучала в выступлении российского лидера об угрозах, с которыми сталкиваются страны, в частности, с терроризмом.
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Политика , Дмитрий Песков , Ангела Меркель , Владимир Путин , БРИКС , РИА Новости
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