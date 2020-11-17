В Кремле рассказали правду о соцсетях Путина 

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Поводом для реакции со стороны Пескова послужила новость о том, что в своих соцсетях российский президент сравнил Ангелу Меркель с Адольфом Гитлером. Президент якобы подчеркнул, что за канцлером Германии немцы пойдут также, как в свою очередь их предки шли за фашистским лидером. Предполагаемая цитата Путина была растиражирована в европейских СМИ.

Дмитрий Песков обратился к журналистам из Европы. Он призвал их не верить заявлениям российского президента, сделанным якобы в его соцсетях.

«Путина в социальных сетях нет, он не использует социальные сети», — пояснил помощник главы государства.

Песков добавил, что приписываемая российскому лидеру фраза о Гитлере и Меркель, — это «абсолютная чушь». Он призвал журналистов расценивать закавыченную информацию в СМИ как «фейк» и верить официальным репликам Кремля.