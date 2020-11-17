"Вы сказали, что в индийской культуре весь мир является одной семьей. Это фундаментальная, базовая вещь, на которую мы все должны равняться", — сказал глава российского государства, комментируя на саммите БРИКС во вторник выступление Моди.

Путин указал и на современные глобальные угрозы, о которых упомянул в своей речи индийский премьер, среди которых терроризм, являющийся "самой острой проблемой сегодняшнего дня".

"В этой связи не могу не вспомнить русскую поговорку: "В семье не без урода". К сожалению, есть люди, которые вырываются из общего контекста и пытаются навязать свою собственную повестку дня", — констатировал Путин.

По его словам, современные глобальные угрозы, среди которых и пандемия коронавируса, "всегда должны находиться в поле нашего внимания". "Идея Индии о том, чтобы сделать в ходе своего председательства [в БРИКС] цифровую медицину одним из ключевых элементов, на мой взгляд, это чрезвычайно важное и интересное направление", — добавил президент России.