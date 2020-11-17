«Массовое производство „Спутник V“: Путин сделал заявление 

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Президент России Владимир Путин заявил, что производство российской вакцины от коронавируса «Спутник V» может быть развернуто в Китае и Индии. Об этом пишет РИА Новости.

Как сообщал «Рамблер», первая в мире вакцина от коронавирусной инфекции «Спутник V» была разработана НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи и 27-м Центральным научно-исследовательским институтом Министерства обороны России . Вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, что российский препарат хотят купить 27 стран мира, включая Белоруссию, Азербайджан, Бразилию, Венесуэлу и Казахстан. Подробности о вакцине можно узнать на сайте sputnikvaccine.com.

Сегодня президент Владимир Путин выступил за объединение усилий стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) для массового выпуска вакцин от коронавируса, напомнив, что они уже есть и эффективно работают, сообщает ТАСС.

«Вакцины российские есть, они работают, работают эффективно, безопасно, вопрос в том, чтобы осуществить массовое производство», — пояснил российский лидер.

По словам Путина, в России уже зарегистрирована вторая вакцина от коронавируса и важно наладить выпуск в широкий оборот этой продукции.