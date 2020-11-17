Кремль осудил жестокость белорусских силовиков 

Неспровоцированная жестокость белорусских силовиков по отношению к протестующим недопустима. Об этом, как сообщает ТАСС, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

9 августа, как сообщал «Рамблер», в Белоруссии состоялись выборы президента. Согласно официальным результатам, их выиграл Александр Лукашенко , а второе место заняла Светлана Тихановская . После окончания голосования в городах Белоруссии начались массовые акции протеста.

Сегодня Песков сообщил, что Кремль очень внимательно следит за ситуацией в союзной и братской Белоруссии и хочет видеть ее спокойной, стабильной, процветающей и свободной от влияния извне. Также пресс-секретарь Владимира Путина назвал нежелательной и недопустимой жестокость со стороны сотрудников силовых структур по отношению к протестующим, если она не была спровоцирована последними.

«Но нельзя абстрагироваться и от фактов провокаций в отношении правоохранителей. Такие тоже имеют место», — добавил он.

В конце октября Лукашенко заявил, что оставшаяся масса протестунов, которая болтается по улицам в основном или практически только в Минске, радикализировалась и по многим направлениям перешла красную черту, например, стала осуществлять замыкание рельсов на железных дорогах. По его словам, некто развернул против Белоруссии террористическую войну по отдельным направлениям.