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Кремль осудил жестокость белорусских силовиков 

Артём Кульша 1 час назад
Кремль осудил жестокость белорусских силовиков
Фото: ТАСС
Неспровоцированная жестокость белорусских силовиков по отношению к протестующим недопустима. Об этом, как сообщает ТАСС, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
9 августа, как сообщал «Рамблер», в Белоруссии состоялись выборы президента. Согласно официальным результатам, их выиграл Александр Лукашенко, а второе место заняла Светлана Тихановская. После окончания голосования в городах Белоруссии начались массовые акции протеста.
Сегодня Песков сообщил, что Кремль очень внимательно следит за ситуацией в союзной и братской Белоруссии и хочет видеть ее спокойной, стабильной, процветающей и свободной от влияния извне. Также пресс-секретарь Владимира Путина назвал нежелательной и недопустимой жестокость со стороны сотрудников силовых структур по отношению к протестующим, если она не была спровоцирована последними.

«Но нельзя абстрагироваться и от фактов провокаций в отношении правоохранителей. Такие тоже имеют место», — добавил он.

В конце октября Лукашенко заявил, что оставшаяся масса протестунов, которая болтается по улицам в основном или практически только в Минске, радикализировалась и по многим направлениям перешла красную черту, например, стала осуществлять замыкание рельсов на железных дорогах. По его словам, некто развернул против Белоруссии террористическую войну по отдельным направлениям.
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Политика , Светлана Тихановская , Дмитрий Песков , Александр Лукашенко , Владимир Путин
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