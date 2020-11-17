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Кремль высказался о бедствующих артистах

Артём Кульша
28 минут назад
Власти Росиии пока не планируют оказывать поддержку деятелям культуры. Об этом, как сообщает радиостанция «Говорит Москва», заявил пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков.
Кремль высказался о бедствующих артистах
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Он рассказал, что, насколько ему известно, в настоящее время введение мер поддержки деятелей культуры не рассматривается. Также официальный представитель Кремля обратил внимание на то, что сейчас у артистов есть возможности для работы — кино- и телевизионные съемки не запрещены, а театры работают, пусть и с известными неминуемыми в условиях свирепствующей пандемии ограничениями.
На прошлой неделе, как сообщал «Рамблер», певец Валерий Меладзе назвал правильным отказ артистов от съемок в новогодних телепрограммах, чтобы государство обратило внимание на отрасль, в которой десятки тысяч людей лишены работы в течении многих месяцев.
Вчера его коллега Лев Лещенко назвал заявление Меладзе попыткой сфокусировать внимание общественности на той проблеме, что вся внебюджетная сфера оказалась в бедственном положении из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, в частности, артисты, которые, за исключением 20-30 звезд, бедствуют из-за отсутствия концертов и накоплений.
Политика,Лев Лещенко,Валерий Меладзе,Дмитрий Песков,
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