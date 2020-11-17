Кремль высказался о бедствующих артистах

Он рассказал, что, насколько ему известно, в настоящее время введение мер поддержки деятелей культуры не рассматривается. Также официальный представитель Кремля обратил внимание на то, что сейчас у артистов есть возможности для работы — кино- и телевизионные съемки не запрещены, а театры работают, пусть и с известными неминуемыми в условиях свирепствующей пандемии ограничениями.