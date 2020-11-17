В Чечне ослушались Кадырова

Руководство детского игрового центра в Чечне отказалось заменить изображения персонажей киновселенной Marvel, в частности Человека-паука, историческими чеченскими героями по требованию главы республики Рамзана Кадырова . Об этом сообщает издание «Подъем».

По словам бизнесмена, фото главы Чечни в развлекательном центре неуместно.

«Вместо героев Marvel у нас есть много персонажей из национальных сказок, легенд, я получил из министерства культуры. А фотографии нашего главы республики, наших героев — это детский развлекательный центр, я не думаю, что это там нужно», — сказал он.

Предприниматель, чье имя не указывается, считает, что «это все-таки не офис и не госучреждение».

В ходе инспекции нового жилого комплекса в городе Курчалой Кадыров поручил заменить изображения персонажей киновселенной Marvel в детском игровом центре историческими чеченскими героями.

«Это же фантазия, а у нас есть настоящие герои — в истории нашей религии и чеченского народа. Надо убрать этих и нарисовать наших, исторически настоящих», — говорил Кадыров.

На стенах были изображены персонажи «Мстителей», снятых по мотивам комиксов Marvel. В частности, на стенах детского центра были нарисованы Тор, Капитан Америка, Человек-паук и Железный Человек.