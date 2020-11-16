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Кадыров выступил против супергероев Marvel для детей. «Убрать этих и нарисовать наших» 

Ura.Ru 48 минут назад
Кадыров выступил против супергероев Marvel
Фото: ТАСС
Глава Чечни Рамзан Кадыров не оценил детскую комнату одного из торговых комплексов в городе Курчалой. Главе региона не понравилось, что на стенах игровой изображены супергерои Marvel.
На стенах игровой комнаты, которую осматривал Кадыров, были изображены персонажи американской фантастической киносаги «Мстители» по мотивам комиксов издательства Marvel. В частности, Тор, Капитан Америка и Человек-паук.

«Это же фантазия, а у нас есть настоящие герои — в истории нашей религии и чеченского народа. Надо убрать этих и нарисовать наших, исторически настоящих», — заявил глава Чечни.

Видео опубликовано на его странице во «ВКонтакте».
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Подписчики чеченского лидера с ним не согласились. «Зачем? Что плохого в мультгероях? На них выросло не одно поколение детей», — пишет в комментариях Алина Манакова. «Интересно, детские игрушки героев Марвел тоже будут изымать и заменять их фигурками павших героев? Сказки тоже запретят? „Кот-в -сапогах“ представитель страны НАТО! Зачем лишать детей детства?» — задается вопросом Валера.
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Комментарии 26
Политика , Алина Манакова , Рамзан Кадыров , Мартин Скорсезе , НАТО
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