ГД ввела штрафы за призывы к отчуждению территорий РФ

Госдума в среду приняла в третьем — окончательном — чтении законопроекты о лишении свободы за повторные призывы к отчуждению территорий РФ , а также о введении административных штрафов за такое правонарушение, совершенное впервые. Поправки вносятся в Уголовный кодекс и в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП).

В законодательстве теперь предусмотрена административная преюдиция — если публичный призыв, направленный против территориальной целостности РФ, был озвучен впервые, то сначала будет наступать административная ответственность. Для граждан штраф составит от 30 тыс. до 60 тыс. рублей, для должностных лиц — от 60 тыс. до 100 тыс. рублей, для юридических лиц — от 200 тыс. до 300 тыс. рублей. Повышенные размеры штрафов предусмотрены за публичные призывы в интернете. Для граждан они составят от 70 тыс. до 100 тыс. рублей, для должностных лиц — от 100 тыс. до 200 тыс. рублей, для юридических лиц — от 300 тыс. до 500 тыс. рублей.

Дела о таких правонарушениях будут возбуждаться прокурорами и рассматриваться судьями. Если призыв допустили военнослужащие или граждане, призванные на военные сборы, — судьями гарнизонных военных судов.

Уголовный кодекс и ранее предусматривал ответственность за призывы, направленные против территориальный целостности РФ. Поправками устанавливается, что уголовная ответственность наступает при повторном (в течение года) нарушении в виде призыва к отчуждению территорий РФ. Повышается штраф — он составит от 200 тыс. до 400 тыс. рублей (сейчас — от 100 тыс. до 300 тыс. рублей). Сохраняется при этом и такая мера, как лишение свободы на срок до четырех лет.

При этом УК РФ дополняется новой статьей о санкциях за отчуждение части территории РФ или иные действия, направленные на нарушение территориальной целостности, за исключением делимитации, демаркации, редемаркации государственной границы Российской Федерации. В качестве наказания предусмотрено лишение свободы на срок от 6 до 10 лет.