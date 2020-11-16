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Верховный суд ликвидировал партию племянника Путина 

Lenta.ru и ещё 2 2 часа назад
Верховный суд ликвидировал партию Путина
Фото: party-npk.ru
Верховный суд России ликвидировал партию «Народ против коррупции» бизнесмена Романа Путина, двоюродного племянника президента Владимира Путина. Об этом говорится в картотеке суда.
Там указано, что иск Министерства юстиции о ликвидации партии был удовлетворен полностью в понедельник, 16 ноября.
Минюст не раскрывал причину иска. Однако помощник Романа Путина Максим Каменев в конце сентября уточнил, что претензии ведомства могут быть связаны с проблемами с отчетностью партии. При этом он выразил уверенность, что все недостатки будут урегулированы в полном соответствии с законом.
О возможной ликвидации партии «Народ против коррупции» стало известно 11 сентября. Тогда член Центральной избирательной комиссии Евгений Шевченко заявил, что партия не выполнила требований законодательства об обязательном участии в выборах.
Роман Путин стал председателем партии в июле 2020 года. Ожидалось, что благодаря его участию «партия получит новый импульс в развитии антикоррупционной деятельности, реализации различных социальных проектов».
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Комментарии 3
Политика , Евгений Шевченко , Владимир Путин , Минюст РФ , Центризбирком России
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