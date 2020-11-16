Путин обрушился на пропаганду "легких" наркотиков

Заявление президента прозвучало на заседании Совета безопасности РФ
. Путин привел статистику, согласно которой, за последнее 10-летие число официально зарегистрированных наркозависимых россиян сократилось на 25% до 478 тысяч человек, снизился уровень наркозависимых несовершеннолетних до 5,1 тысячи человек. Позитивная динамика также была замечена в статистике по совершенным наркопреступлениям (количество снизилось на 17%), а также по преступлениям, совершенным в состоянии опьянения (количество снизилось на 30%), сообщает
РИА Новости.