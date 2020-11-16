Путин обрушился на пропаганду "легких" наркотиков

При этом Путин подчеркнул, что в последнее время возникла иная проблема – пропаганда так называемого «безопасного» употребления наркотиков. Речь идет о мифах, согласно которым «легкие» запрещенные вещества можно принимать в небольших количествах без вреда для организма и психики.