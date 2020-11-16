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Путин обрушился на пропаганду "легких" наркотиков

Павел Тиунов
1 час назад
Президент России Владимир Путин призвал бороться с распространением «лжи» о «цивилизованном» употреблении «легких» наркотиков, сообщает радио Sputnik. Глава государства отметил, что этим должны заниматься в частности благотворительные и общественные организации.
Заявление президента прозвучало на заседании Совета безопасности РФ. Путин привел статистику, согласно которой, за последнее 10-летие число официально зарегистрированных наркозависимых россиян сократилось на 25% до 478 тысяч человек, снизился уровень наркозависимых несовершеннолетних до 5,1 тысячи человек. Позитивная динамика также была замечена в статистике по совершенным наркопреступлениям (количество снизилось на 17%), а также по преступлениям, совершенным в состоянии опьянения (количество снизилось на 30%), сообщает РИА Новости.
При этом Путин подчеркнул, что в последнее время возникла иная проблема – пропаганда так называемого «безопасного» употребления наркотиков. Речь идет о мифах, согласно которым «легкие» запрещенные вещества можно принимать в небольших количествах без вреда для организма и психики.
«Нужно говорить правду, причем откровенно и жестко подчас», - заявил президент.
Он призвал общественные и благотворительные организации принять участие в разоблачении «лжи» о «цивилизованном потреблении легких наркотиков».
Политика,Видео,Владимир Путин,Совет безопасности РФ,ИА Sputnik,РИА Новости,
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