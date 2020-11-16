Лавров объяснил события в Карабахе анекдотом об «Армянском радио» 

Лавров отметил, что решение по Карабаху оценивают по-разному: кто-то — «на грани эйфории», кто-то возмущен.

«У кого-то истерики: «Россия проиграла Кавказ, следующим будет Крым». Турецкие газеты переполнены обвинениями в том, что Анкара позволила дать себя переиграть, что российская сторона победила всех на свете», — заявил он.

Министр добавил, что в либеральных российских СМИ и в соцсетях Кремль обвиняют в предательстве. Лавров назвал это «диванной аналитикой» и призвал не обращать на нее внимания.

«У нас стали сейчас модны анатомические аналогии по отношению к политике. Если говорить про Армению, то в свое время «Армянское радио» отвечало на вопросы в СССР. Один из вопросов звучал примерно так: «В чем разница между некоторыми частями человеческого организма и жизнью?». Ответ «Армянского радио» звучал так: «Жизнь жестче», — отметил министр.

По словам главы МИД, рассуждения о том, «кто что мог больше оторвать», чужды России.

«Из той же серии, когда вся политика, все происходящее в мире воспринимается с точки зрения игры с «нулевой суммой»: я тебя победил, значит я крутой; я тебя унизил или ты меня унизил, я этого не позволю. Это не наша политика», — заключил Лавров.

Как сообщал «Рамблер», конфликт между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе возобновился 27 сентября. Стороны обвиняли друг друга в эскалации ситуации, сообщалось о множестве жертв и пострадавших с обеих сторон.

8 ноября президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил о взятии стратегически важного города — Шуши.

Ереван и Баку договорились прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе с 10 ноября, Россия выступила посредником в переговорах и направила своих миротворцев в регион. Россияне останутся в Карабахе на пять лет с автоматическим продлением на такой же срок.

Алиев утверждал, что миротворческая миссия будет совместной, в ней также примет участие Турция.

В рамках нового соглашения Армения должна вернуть Азербайджану территории, не входившие в состав советской Нагорно-Карабахской области.