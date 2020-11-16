Путин поздравил Санду с победой на выборах главы Молдавии 

Рассчитываю, что ваша (Майи Санду. — NEWS.ru) деятельность во главе государства будет способствовать конструктивному развитию отношений между нашими странами. Это, несомненно, отвечало бы коренным интересам народов России и Молдовы, — говорится в документе, опубликованном на сайте Кремля.