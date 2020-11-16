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Путин поздравил Санду с победой на выборах главы Молдавии 

News.ru и ещё 17 1 час назад
Путин поздравил Санду с победой на выборах главы Молдавии
Фото: РИА Новости
Глава РФ Владимир Путин направил Майе Санду поздравительную телеграмму по случаю победы на выборах руководителя Молдавии.
Москва надеется, что деятельность нового президента республики поможет конструктивному развитию двух стран. В России также пожелали успехов, здоровья и благополучия Майе Санду, заявили в пресс-службе Кремля.

Рассчитываю, что ваша (Майи Санду. — NEWS.ru) деятельность во главе государства будет способствовать конструктивному развитию отношений между нашими странами. Это, несомненно, отвечало бы коренным интересам народов России и Молдовы, — говорится в документе, опубликованном на сайте Кремля.

Второй тур президентских выборов проходил в Молдавии 15 ноября. По данным ЦИК республики, за Санду проголосовали 57,7% избирателей, а Додон набрал 42,2% голосов. В соответствии с законодательством Молдавии победителем президентских выборов становится кандидат, получивший более половины действительных голосов избирателей. Президент республики выбирается на четыре года.
Ранее NEWS.ru сообщал, что действующий президент Молдавии Игорь Додон намерен оспорить в суде результаты прошедших в республике выборов главы государства. Он отметил, что его штаб зарегистрировал «беспрецедентное количество» нарушений на выборах и все они будут проверяться. Он уточнил, что его штаб направит обращения в ЦИК, Апелляционную палату и Конституционный суд республики.
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Комментарии 2
Политика , Игорь Додон , Владимир Путин , Пресс-служба Администрации Президента РФ , Центризбирком России , Молдова
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