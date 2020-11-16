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Рябков прокомментировал позицию США по СНВ-3 

РИА Новости и ещё 1 2 часа назад
Рябков прокомментировал позицию США по СНВ-3
Фото: РИА Новости
Нынешняя администрация США приняла для себя решение не продлевать с Россией Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений, для Вашингтона российское предложение оказалось "некомфортным", сообщил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков.

"Нынешняя администрация США приняла для себя решение не продлевать договор. Ну не хотят, и не надо, пусть не продлевают", — сказал российский дипломат журналистам.

По словам Рябкова, предложение России к США продлить договор на 5 лет оказалось для американской стороны "некомфортным и неприемлемым".

"После нескольких интенсивных раундов консультаций мы поняли, что есть шанс проверить подход США к продлению договора на 1 год, тем более, что американцы высказывались в пользу такого продления. Мы проявили гибкость и подтвердили готовность продлить договор на 1 год", — рассказал российский дипломат.

Он подчеркнул, что Соединённым Штатам "не нужна заморозка и не нужно продление".
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Комментарии
Политика , Сергей Рябков , Администрация США , США
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