Рябков прокомментировал позицию США по СНВ-3 

Нынешняя администрация США приняла для себя решение не продлевать с Россией Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений, для Вашингтона российское предложение оказалось "некомфортным", сообщил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков

"Нынешняя администрация США приняла для себя решение не продлевать договор. Ну не хотят, и не надо, пусть не продлевают", — сказал российский дипломат журналистам.

По словам Рябкова, предложение России к США продлить договор на 5 лет оказалось для американской стороны "некомфортным и неприемлемым".

"После нескольких интенсивных раундов консультаций мы поняли, что есть шанс проверить подход США к продлению договора на 1 год, тем более, что американцы высказывались в пользу такого продления. Мы проявили гибкость и подтвердили готовность продлить договор на 1 год", — рассказал российский дипломат.

Он подчеркнул, что Соединённым Штатам "не нужна заморозка и не нужно продление".